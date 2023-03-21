Документ підтримали понад 270 нардепів.

Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства.

Як повідомив у вівторок, 21 березня, народний депутат Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram, за ухвалення цього закону (№7616) проголосував 271 депутат. Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є спрощення процедур доступу до ринку, мінімізація кількості "контактів" під час оформлення дозвільної документації шляхом створення прозорого механізму аукціонних торгів з продажу прав на укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів, зменшення адміністративного навантаження на бізнес та спрощення процедури набуття в оренду водних об’єктів для рибогосподарських потреб завдяки скасуванню необхідності отримання погодження Державного агентства водних ресурсів України.

Разом з цим, для договорів оренди, термін дії яких закінчується у період воєнного стану і протягом календарного року після його припинення чи скасування, передбачається норма про автоматичне продовження.

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Також пропонується упорядкування правовідносин щодо взяття в користування гідротехнічних споруд для цілей аквакультури. На меті також є цифровізація цієї галузі.

Важливі новини щодо рибного господарства - сьогодні це варто знати

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що з 15 числа в Україні вперше в історії запроваджують заборону на вилов щуки у всіх рибогосподарських водних об’єктах.

Ця заборона діятиме до кінця нересту - до 31 березня. Якщо хтось порушить заборону, то буде змушений заплатити компенсацію - 3 468 гривень за один виловлений екземпляр цієї риби.

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