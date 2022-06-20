"За" проголосувало 259 депутатів, "проти" було тільки 8 голосів.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції.

Як повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, такі рішення ухвалено під час сьогоднішнього засідання парламенту.

"Парламент підтримав ратифікацію Стамбульскої конвенції (про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству)", - зазначив він.

За словами Железняка, "за" проголосувало 259 депутатів, "проти" було тільки 8 голосів.

Зокрема, з фракції "Слуга народу" ратифікацію конвенції підтримали 193 нардепа, "ЄС" - 9, "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 15, "За майбутнє" - 2, "Голос" - 10, "Довіра" - 13, "Відновлення України" - 12, позафракційні - 5.

Як повідомляв УНІАН, 18 чевня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (так звана Стамбульська конвенція).

Цим документом Україна визнає, що метою конвенції є захист жінок від усіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства стосовно жінок і домашнього насильства, яке вчинено також стосовно чоловіків і дітей (хлопців і дівчат).

Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок і домашнього насильства, підписана у Стамбулі 11 травня 2011 року.

Щонайменше 34 країни вже ратифікували її.

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