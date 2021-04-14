Засідання відбудеться о 16:00 в четвер, 15 квітня.

Завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради України народні депутати розглянуть 15 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Дмитро Разумуков підписав розпорядження № 87 про скликання 15 квітня позачергового пленарного засідання парламенту о 16:00. Воно ініційоване 155 народними депутатами.

На засіданні, зокрема, розглядатиметься проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4651) та законопроект про внесення доповнень до закону "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№ 5173).

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Крім того, розглядатиметься проект закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (№ 4303), проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби (№ 4643-д), проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України (№ 4644-д).

Також розглядатиметься проект закону про конституційну процедуру (№ 4533), законопроект щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (№ 5197-2), законопроект щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (№ 3774), законопроект щодо сертифікації оператора системи передачі (№ 3364-1-д).

В порядку денному проект закону про внесення змін до закону "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках (№ 4416-1); проект закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій (№ 4539), проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058).

Також депутати вноситимуть зміни до законодавства щодо розвитку інституту старост (№ 4535), про державні нагороди України" (№ 5327) та щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (№ 3695).

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Автор: Надя Пришляк