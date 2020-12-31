22 листопада відбувся другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

10 членів дільничної виборчої комісії будуть судити за фальсифікацію підрахунку голосів під час другого туру виборів мера Львова.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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22 листопада правоохоронців поінформували про підробку протоколів підрахунку голосів виборців у Сихівському районі міста. Як встановили слідчі, десятеро членів ДВК підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії.

Після цього копи відкрили справу за статтями про фальсифікацію, підробку, викрадення і пошкодження та знищення документації, вчинене групою осіб.

Протягом грудня фігурантам справи слідчі повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Зловмисникам загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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22 листопада відбувся другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирали у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

У Львові 22 листопада пройшло голосування у другому турі виборів міського голови, до якого потрапили чинний мер Андрій Садовий та представник "Європейської солідарності" Олег Синютка. 25 листопада Садовий став мером Львова учетверте.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходило голосування за мерів.

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Автор: УНІАН