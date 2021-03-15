Депутат зазначає, що загалом для ухвалення рішення з цього питання у парламенту є час до кінця сесії.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що наступного пленарного тижня (30 березня - 2 квітня) Верховна Рада України розгляне питання про призначення виборів міського голови Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу після засідання фракції.

Депутат зауважив, що 17 березня профільний комітет має розглянути питання щодо проведення виборів мера Харкова.

Корнієнко наголосив на необхідності дотримання усіх процедурних моментів в цьому питанні, аби судом не було зупинено виборчий процес.

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"Немає термінової необхідності її (постанову про проведення виборів - УНІАН) приймати з точки зору процедури проведення виборів. Тому що наступні вибори, на які вона потрапляє, - це може бути остання неділя жовтня... Але треба, щоб постанова була проголосована не пізніше, ніж за 60 днів. Це остання неділя серпня. Тобто, до кінця цієї сесії, до липня, у нас є цей часовий проміжок, щоб її прийняти", - пояснив він.

У той же час, Корнієнко зауважив, що одразу після ухвалення рішення щодо цього питання профільним комітетом, відповідний проект постанови готовий буде до винесення до сесійної зали парламенту.

"На цьому пленарному тижні може й ні, а от на наступному - точно так", - сказав депутат.

Смерть Кернеса

4 листопада 2020 року Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

У ніч на 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

У зв'язку з його смертю в Харкові мають бути призначені перевибори мера.

Сьогодні, 15 березня, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що 17 березня Комітет розгляне питання про призначення дати виборів мера Харкова. За його словами, парламент отримав усі необхідні документи для розгляду цього питання.

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Автор: Тетяна Поляковська