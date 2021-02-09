Наступні вибори міського голови Харкова, які через смерть Геннадія Кернеса будуть позачерговими, відбудуться восени 2021 року.
Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ.
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Законодавство передбачає дві дати для проведення позачергових виборів: остання неділя березня або жовтня. Тимошенко поскаржився на "чехарду з документами", через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть Кернеса й призначити вибори на весну.
"Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони (документи, - УНІАН) не зайшли до Верховної Ради, вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени", - зазначив він.
Вибори мера в Харкові: що було раніше
- Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
- 23 грудня Кернеса поховали в Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова в Благовіщенському соборі і прощання в одному з театрів міста.
- Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що у разі смерті міського голови не пізніше ніж на 15-й день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.
- Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.
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