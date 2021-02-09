Тимошенко каже, що голосування пройде восени.

Наступні вибори міського голови Харкова, які через смерть Геннадія Кернеса будуть позачерговими, відбудуться восени 2021 року.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Радіо НВ.

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Законодавство передбачає дві дати для проведення позачергових виборів: остання неділя березня або жовтня. Тимошенко поскаржився на "чехарду з документами", через яку наприкінці січня Верховна Рада не змогла отримати свідоцтво про смерть Кернеса й призначити вибори на весну.

"Я думаю, через те що там була якась чехарда з документами, вони (документи, - УНІАН) не зайшли до Верховної Ради, вибори слід очікувати вже восени, адже строки пройшли. Тому ці вибори згідно із законодавством будуть восени", - зазначив він.

Вибори мера в Харкові: що було раніше

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте" з вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова в Благовіщенському соборі і прощання в одному з театрів міста.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що у разі смерті міського голови не пізніше ніж на 15-й день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.

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Автор: Юрій Годован