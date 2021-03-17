У комітеті виступають за подальше спрощення процедури визнання факту смерті мерів.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту схвалити призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Як зазначила під час розгляду питання заступник голови комітету, голова підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, депутат від "Слуги народу" Аліна Загоруйко, напередодні підкомітет розглянув рішення Харківської міської ради від 24 лютого про дострокове припинення повноважень Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Вона додала, що це рішення було надіслано додатково до клопотання секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова від 31 грудня про призначення позачергових виборів Харківського міського голови у зв'язку зі смертю Кернеса.

"Одноголосно підкомітет вирішив запропонувати комітету рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю, 31 жовтня 2021 року", - підсумувала Загоруйко.

Так, члени комітету своїм голосування підтримали пропозицію рекомендувати ВР призначити позачергові вибори мера Харкова на 31 жовтня.

Під час обговорення питання член комітету, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко зауважив, що в парламенті було зареєстровано законопроект щодо "спрощення процедури саме при факті смерті".

"Абсолютно не потрібно чекати рішення ради, щоб визнати те, що визнає вся країна, увесь світ за свідоцтвом про смерть. Але чомусь в розрізі саме оголошення виборів нам треба чекати, що це має рада там визнати. Рада може маніпулювати, не визнавати - це абсолютно неправильно", - наголосив він.

Депутат висловив думку, що цей законопроект потрібно ухвалити якомога швидше.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2020 року Геннадія Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня.

У ніч на 17 грудня Кернес помер від ускладнень COVID-19 у берлінській клініці, де перебував з вересня після підтвердження діагнозу.

У зв'язку з його смертю в Харкові мають бути призначені перевибори мера.

15 березня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що не виключає, що наступного пленарного тижня (30 березня - 2 квітня) Верховна Рада розгляне питання про призначення виборів міського голови Харкова.

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Автор: Тетяна Поляковська