Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області призупинила засідання та поновить повторний підрахунок голосів завтра.
Про це у Facebook повідомив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.
Читайте такожВибори на 87 окрузі: Шевченко заявив, що у нього "вкрали" перемогу"ОВК №87 призупинила безперервне засідання і планує відновити повторний підрахунок голосів завтра о 7-й ранку", - написав він.
За даними ОПОРИ, ОВК уже провела повторний підрахунок голосів на 6 із 20 виборчих дільниць.
Зокрема, комісія визнала недійсними результати голосування на дільницях №261030 та №261027.
Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції" Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.
- На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.
- Вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня. На них балотувалися Василь Вірастюк (партія "Слуга народу"), Олександр Шевченко (Партія "За майбутнє"), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода").
- Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж 12 квітня.
- 31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК. 1 квітня ОВК відновила свою роботу.
- За підрахунком 91,45% протоколів на виборах лідирує Василь Вірастюк, за якого проголосували 31,40% виборців. На другому місці – Олександр Шевченко, а на третьому – Руслан Кошулинський.
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