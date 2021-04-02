Окружний виборчком уже провів повторний підрахунок голосів на 6 із 20 виборчих дільниць.

Окружна виборча комісія №87 в Івано-Франківській області призупинила засідання та поновить повторний підрахунок голосів завтра.

Про це у Facebook повідомив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

Читайте такожВибори на 87 окрузі: Шевченко заявив, що у нього "вкрали" перемогу"ОВК №87 призупинила безперервне засідання і планує відновити повторний підрахунок голосів завтра о 7-й ранку", - написав він.

За даними ОПОРИ, ОВК уже провела повторний підрахунок голосів на 6 із 20 виборчих дільниць.

Зокрема, комісія визнала недійсними результати голосування на дільницях №261030 та №261027.

Проміжні вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції" Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області.

На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Андрійович був обраний на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня. На них балотувалися Василь Вірастюк (партія "Слуга народу"), Олександр Шевченко (Партія "За майбутнє"), Руслан Кошулинський (ВО "Свобода").

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше ніж 12 квітня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК. 1 квітня ОВК відновила свою роботу.

За підрахунком 91,45% протоколів на виборах лідирує Василь Вірастюк, за якого проголосували 31,40% виборців. На другому місці – Олександр Шевченко, а на третьому – Руслан Кошулинський.

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Автор: Антоніна Доломанжи