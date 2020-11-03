Посол України в США Володимир Єльченко вважає, що Україні "пощастило", адже у США ми маємо підтримку з обох сторін - республіканців та демократів.

Надзвичайний і повноважений посол України в США Володимир Єльченко розповів, що чекає на Україну у разі перемоги на виборах президента США Дональда Трампа чи його опонента Джозефа Байдена.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Будь який мій коментар "проти" цього або "за" звучатиме як втручання в вибори США. Але, в принципі, справжня військова така, збройна, стратегічна допомога почалася саме при Трампові. Ми отримали і 2 корабля типу Айленд, ще 3 готуються, ми отримали і цілу купу рішень щодо збільшення сум і конкретної техніки. Саме при Трампові були введені санкції проти будівників Північного потоку", - сказав дипломат.

Також, за словами Єльченка, є прогнози, що демократи збільшать в цілому кількість своїх представників у обох палатах.

"І тому, оскільки позиція демократичної партії стосовно Росії, так вважається тут, вона більш гостра і жорстка. Окрім цього, у оточенні Байдена, в оточенні і серед нинішніх депутатів, і серед тих, хто може обратися, є набагато більше людей, які на експертному рівні розуміють сутність проблем навколо України. І тому я абсолютно впевнений, що будуть підсилюватися санкції проти Росії, і буде збільшуватися військова допомога", - запевнив посол.

Загалом Єльченко вважає, що Україні "пощастило", адже у США ми маємо підтримку з обох сторін - республіканців та демократів.

Президентські вибори у США: що відомо

Рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.

Щонайменше чотири штати США вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році.

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Автор: Олег Давигора