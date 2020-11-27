Лукашенко озвучив чергове звинувачення на адресу України.

Олександр Лукашенко стверджує, що Україна у взаєминах з європейськими партнерами нібито вимагала "швидше душити Білорусь".

Як повідомляється на сайті президента Білорусі, про це Лукашенко заявив під час відвідування 6-ї міської клінічної лікарні Мінська.

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Зокрема, він розповів, що у зведеннях КДБ були дані про розмову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з німецьким колегою, з якої наводиться цитата: "Ми втрачаємо наші можливості, не вживаючи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв".

У зв'язку з цим Лукашенко заявив: "А їм що треба? Навіть росіяни на мене завжди ображалися: "Чому ти українців підтримуєш?".

За словами Лукашенка, незважаючи на братерські відносини між білоруським і українським народами, під Києвом все одно з'явився "центр інформаційного впливу на Білорусь".

"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братерськи ставилися. Але який цинізм: запізнюємося, треба швидше душити Білорусь", - заявив Лукашенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на твердження Олександра Лукашенка про нібито вимоги України "швидше душити Білорусь".

"Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав Кулеба у Twitter.

Санкції ЄС проти режиму Лукашенка і Україна

20 жовтня Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

Разом з тим, Україна не підтримала санкції Євросоюзу проти Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників, запроваджені 6 листопада.

19 листопада міністри закордонних справ країн Європейського Союзу домовилися розпочати підготовку до впровадження третього етапу санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко