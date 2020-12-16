Сьогодні сплив тримісячний термін, який Конституційний суд, що визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ, встановив для можливості усунення цих порушень.

16 грудня закінчується тримісячний термін, який Конституційний суд дав на врегулювання ситуації навколо НАБУ і його директора. Оскільки Верховна Рада так і не спромоглася законодавчо врегулювати це питання, Артем Ситник від сьогодні не є легітимним керівником НАБУ. Повідомляє ДС.

Сьогодні сплив тримісячний термін, який Конституційний суд, що визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ, встановив для можливості усунення цих порушень. Зокрема це стосувалося питання призначення та звільнення президентом директора НАБУ. КС ухвалив рішення 16 вересня і відтермінував набуття його чинності на 3 місяці. За цей час Верховна Рада мала внести відповідні зміни до закону про НАБУ, але так цього не зробила.

Згідно з рішенням КСУ від 16 вересня, не відповідають Конституції права президента:

· утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора Національного антикорупційного бюро України;

· делегувати трьох осіб до конкурсної комісії з відбору майбутнього директора НАБУ;

· визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності роботи НАБУ;

· затверджувати положення про Раду громадського контролю НАБУ та про порядок її формування.

Станом на 16 грудня Верховна Рада не розглянула жоден з чотирьох поданих законопроектів "Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" - ні законопроект, поданий Кабінетом міністрів, ні альтернативні законопроекти народних депутатів. Законопроекти навіть не дійшли до стадії розгляду у профільних комітетах і не отримали схвальні висновки Головного науково-експертного управління.

Відповідно до ст. 151-2 Конституції України «рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені». Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.2000 року, року (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України), рішення Суду мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади. Обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно правових актів. За невиконання рішень КСУ передбачена відповідальність - до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним Указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Рішенням від 16 вересня 2020 року № 11-р/2020 Конституційний суд визнав окремі положення Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" такими, що не відповідають Основному Закону, та зобов’язав Верховну Раду невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення. Артем Ситник у свою чергу заявляв, що не бачить у рішеннях Конституційного суду підстав для свого звільнення.

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Автор: УНІАН