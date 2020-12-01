Корнієнко не підтримує ідею звільнення міністра.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував можливість відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Як сказав Корнієнко в інтерв'ю "Громадському", розглядати це питання парламент не планував - заяв та відповідних засідань комітетів не було. Депутат нагадав, що пропонувати звільнення міністрів можуть вони самі або прем'єр.

"Якщо в уряді буде консенсус між прем’єром та міністрами щодо того, хто далі працює / не працює, то нас обов’язково швидко повідомлять. Якщо немає до нас ніяких офіційних документів, то, значить, вони всі далі працюють", - сказав голова партії СН.

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Коментуючи доцільність відставки міністра, Корнієнко висловив думку, що це питання наразі неактуальне, однак є умова для звільнення Степанова - його особисте бажання.

"Я не думаю, що зараз час робити якісь звільнення і призначення у сфері охорони здоров’я. Тому що зараз дуже критична ситуація, нею потрібно терміново займатися. Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо. Хоча 226 на це теж треба", - резюмував Корнієнко.

Відставка Максима Степанова: що було раніше

16 листопада співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на погоджувальній раді закликала парламент проголосувати 17 листопада за відставку міністра охорони здоров’я Степанова та всього уряду через ситуацію, що склалася із лікуванням хворих на COVID-19.

Своєю чергою заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання, на якому планується розглянути постанову про звільнення очільника МОЗ.

Сам Степанов прокоментував інформацію про свою можливу відставку.

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Автор: Юрій Годован