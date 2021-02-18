За Кичуна проголосував 241 народний депутат і при цьому з фракції "Слуга народу" – 205.

Верховна Рада призначила Віктора Кичуна, кандидатуру якого запропонувала фракція "Слуга народу", суддею Конституційного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні парламенту.

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Загалом на посаду судді КС було запропоновано чотири кандидатури: кандидатуру Ольги Боднар-Петровської висунула фракція "Батьківщина", під час рейтингового голосування її підтримали 95 депутатів; Кичуна, за якого при рейтинговому голосуванні підтримали 237 депутатів; Юрія Павленка, якого запропонувала фракція «ОПЗЖ» і якого підтримали 158 депутатів, та Руслана Сидоровича, висунутого фракцією "Голос", – 168 голосів.

В результаті за Кичуна проголосував 241 народний депутат і при цьому з фракції "Слуга народу" – 205.

Відповідаючи на запитання депутата від «ЄС» Ірини Геращенко з приводу того, чи вважає він, що на сьогодні є підстави для розпуску Верховної Ради, оскільки рейтинг президента Володимира Зеленського та його політичної сили впав "нижче плінтуса", Кичун зазначив: «Зниження чи підвищення довіри до тієї чи іншої політичної партії, в тому числі парламентської, не може бути підставою для оголошення дострокових виборів ВР».

При цьому він додав: "Якщо ми скажемо про рейтинг "Слуги народу", що він "нижчий плінтуса", то інші політичні партії тоді ще "нижче плінтуса", бо нижче "Слуги народу", - додав Кичук.

Ці його слова депутати з фракції "Слуга народу" підтримали оплесками, а депутат із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина крутила пальцем біля скроні, показуючи свою незгоду.

Вакантними у Конституційному судді залишаються 2 суддівські посади.

Віктор Кичун: що відомо про нового суддю

Віктор Кичун - доцент кафедри конституційного права у Національному університеті ім. Ярослава Мудрого та, згідно з даними офіційної біографії, має також досвід роботи адвокатом.

Кичун був головою юридичного управління, а пізніше членом правління і директором з правових питань та роботи з проблемною заборгованістю "Банку Кредит Дніпро" (до 2015 року).

Має звання кандидата юридичних наук і понад 25 років досвіду роботи у сфері права.

Раніше представник президента у КС Федір Веніславський не заперечував, що давно знайомий з Кичуном. Багато хто називає його "людиною Веніславського".

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Автори: Надя Пришляк, УНІАН