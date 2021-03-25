Ухвалу суду першої інстанції про обрання екс-президенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишили без змін.

Суд не задовольнив апеляцію на арешт екс-президента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Читайте такожАзарову оголосили про підозру у держзраді за "Харківські угоди"Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

«Ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 4 травня 2020 року..., якою було задоволено клопотання органу досудового розслідування... та обрано запобіжний захід щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича, залишити без змін. Подану апеляційну скаргу... залишити без задоволення», - зачитав головуючий суддя фрагмент з резолютивної частини рішення.

Справа про захоплення влади Януковичем: подробиці

Як повідомили в Офісі генпрокурора, мова йде про кримінальне провадження, в рамках якого розслідуються обставини незаконного збільшення Януковичем обсягу своїх владних повноважень у вересні – жовтні 2010 року:

«Ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни».

У травні 2020 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

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Автори: Катерина Шварц, Антоніна Доломанжи