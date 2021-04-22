Вірастюк переміг з незначним відривом.

Центральна виборча комісія підтвердила перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка на виборах народного депутата від округу №87.

Про це повідомляє ОПОРА.

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Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від «За Майбутнє» Олександр Шевченко – отримав 15 114 голосів.

Протокол підписали 16 членів ЦВК, двоє з них додали окрему думку.

Вибори у 87-му окрузі: що відомо

17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.

Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.

31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.

Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.

У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.

4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.

12 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК щодо результатів голосування на довиборах до Верховної Ради на 87-виборчому окрузі.

Раніше суд першої інстанції також оголосив незаконними всі рішення ОВК про визнання недійсним голосування на 5 дільницях. Суди ще тривають.

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Автор: Яна Ставська