Центральна виборча комісія підтвердила перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка на виборах народного депутата від округу №87.
Про це повідомляє ОПОРА.
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Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від «За Майбутнє» Олександр Шевченко – отримав 15 114 голосів.
Протокол підписали 16 членів ЦВК, двоє з них додали окрему думку.
Вибори у 87-му окрузі: що відомо
- 17 листопада 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Зіновія Андрійовича. Він входив до фракції "Слуга народу", обирався до парламенту у виборчому окрузі №87 Івано-Франківської області. На місцевих виборах 25 жовтня Андрійовича обрали на посаду Надвірнянського міського голови Івано-Франківської області.
- Нові вибори у 87-му окрузі відбулися 28 березня.
- 31 березня у Центрвиборчкомі заявили, що діяльність окружної виборчої комісії заблокована через відсутність кворуму. ЦВК 30 і 31 березня замінювала деяких членів ОВК.
- Згодом на двох дільницях округу вибори визнали недійсними.
- У Надвірній під час перерахунку голосів недорахувалися сотні бюлетенів на користь Олександра Шевченка.
- 4 квітня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) завершили підрахунок голосів. Переможцем з мінімальним відривом визнали Василя Вірастюка. "Вірастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Розрив менш як 750 голосів. "Клони" Шевченка взяли 499 голосів", - йдеться у повідомленні. При цьому, результати виборів на 5 дільницях скасували. Зникли близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка.
- 12 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним підсумковий протокол ОВК щодо результатів голосування на довиборах до Верховної Ради на 87-виборчому окрузі.
Раніше суд першої інстанції також оголосив незаконними всі рішення ОВК про визнання недійсним голосування на 5 дільницях. Суди ще тривають.
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