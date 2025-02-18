Як наголосив президент, якщо Росія дійсно хоче миру, то повинна в першу чергу повернути полонених.

Україна ніколи юридично не визнає частиною Росії окуповані українські території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Туреччині 18 лютого.

"Безумовно, як би нам не було складно, але Україна юридично не визнає окуповані Росією українські території - наш Схід, наш Крим і всі інші важливі для нас міста і села", - наголосив він.

За його словами, сьогодні зрозуміло, що зі зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін.

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"Росія цього хотіла, але не змогла. А в Україну не вірили, але вона це довела і відстояла свою незалежність дуже непросто, високою ціною - життями своїх воїнів, своїх людей", - сказав президент України.

Як він додав. це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але він має привести до справедливого миру. І, на його думку, мирні переговори мали б починатися з того, щоб повернути додому звичайних людей з полону:

"Треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, а я не вірю, що Путін цього хоче, то передусім іде обмін полоненими".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський допустив прямий обмін територіями з Росією для завершення війни.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну та Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області. При цьому Зеленський наголошував, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

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