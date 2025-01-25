Президент України розповів, чому він це зробив і що це насправді дало.

Кремлівський диктатор Владімір Путін на початку повномаштабного вторгнення почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами та з представниками інших держав щодо впливу на Україну, її незалежність та президента України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що своєю забороною кому завгодно вести переговори від імені України з Росією, він зупинив сепаратизм в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

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Зеленський наголосив, що коли росіяни розповсюджують дуже багато сигналів щодо якихось там "декретів", як вони це називають - вони "ще живуть у 1917 році".

У цьому зв'язку, президент України нагадав про указ від жовтня 2022 року на основі рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Чи можемо ми розмовляти, чи не можемо? Я вам відповідаю, передусім - рішення Ради національної безпеки і оборони. Чому я підписував цей указ? Тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами і разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність і на мене... Багато перемовних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм в нашій державі тим, що я заборонив будь-кому, будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, прихильники Путіна намагались тиснути через багато різних коридорів, і через депутатський корпус наших громадян України і депутатів європейських країн, і через США.

"Було багато різних перемовних майданчиків. І я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Ось і все. Тому я ухвалив абсолютно справедлмве рішення. Я президент України. Я лідер тих чи інших перемовин. І всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів у нього було багато. І є канали, про які усі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових. А також вони використовували інші канали, і навіть в наших деяких інституціях, про які я публічно ще не готовий говорити", - наголосив Зеленський.

Що відомо про заборону вести переговори з Путіним

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, у якому, зокрема, йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з очільником РФ Володимиром Путіним.

Цей указ з'явився у відповідь на оголошення Путіним про анексію частин чотирьох областей України - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, в яких Росія під дулами автоматів провела псевдореферендуми про входження до складу РФ.

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