Водночас Маасікас відмовився називати конкретні цифри.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, оцінюючи євроінтеграційний прогрес України у цьому році, заявив, що "склянка навіть більше, ніж повна".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Маасікас сказав під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

Зокрема, його попросили оцінити роботу України в напрямі європейської інтеграції у цьому році, але посол ЄС відмовився назвати конкретні цифри.

"У дипломатії я справжній практик у відносинах ЄС та України. І доволі часто це виглядає для представників аналітичних центрів і академіків, що склянка видається наполовину порожньою. Для справжніх практиків (люди, які повинні працювати кожен день над практичними аспектами цих справ) склянка здебільшого наполовину повна. І у відносинах ЄС та України склянка навіть більше, ніж повна", - наголосив Маасікас.

Що передувало?

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина оцінила євроінтеграційні успіхи України в цьому році на "тверду вісімку" за 12-бальною шкалою.

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Автор: Віталій Саєнко