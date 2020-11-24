В МЗС пояснили, що іноземець вдавався до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу.

Сьогодні уповноваженому уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю пану Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через наявну заборону.

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Про це йдеться в коментарі Міністерства закородонних справ.

"Рішення про заборону в’їзду громадянам іноземних держав приймається відповідно до існуючого в правовому полі України порядку. Однією з підстав для цього є встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України. У випадку з паном Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу", - повідомили в міністерстві.

У МЗС наголосили, що це рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення.

"Відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон України. Законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду на територію української держави", - пояснили в МЗС.

Також у міігстерстві закликали іноземних громадян, які відвідують Україну, незалежно від займаних ними посад поважати законодавство нашої держави.

Втручання Угорщини у місцеві вибори в Україні: що відомо

За даними спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА, угорські чиновники під час відвідування Закарпаття в період кампанії з місцевих виборів проводили агітацію за партію «КМКС «Партія угорців України».

26 жовтня у МЗС вручили ноту протесту послу Угорщини Іштвану Ійдярто у зв'язку з агітацією угорських офіційних осіб у день місцевих виборів на Закарпатті.

27 жовтня стало відомо, що Київ заборонив в'їзд в Україну двом угорським посадовцям.

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Автор: Юлія Петриченко