Попередній глава ОП підійшов до формування команди неналежним чином, вважає Олександр Дубінський.

Нинішнє оточення президента Зеленського сформував екс-глава його офісу Андрій Богдан, і його помилка полягала в тому, що до цього питання він підійшов алогічно. Однак нинішній глава ОП Андрій Єрмак до лютого-березня зможе переформатувати цю команду. Таку думку в ефірі телеканалу "Наш" висловив народний депутат Олександр Дубинський (фракція"Слуга народу").

Читайте такожПрес-секретар президента Мендель в стильному костюмі засвітила татуювання

"Богдан неналежним чином підійшов до формування базової команди, яка залишилася біля президента і після його відходу з посади голови ОП. Тобто він пішов, а команда залишилася. Адже можна згадати, хто був в оточенні президента на старті президентської виборчої кампанії і формуванні його політичного кругозору: це Данилюк, Рябошапка, Шабунін, Лещенко. Вважаю, що ці люди трохи згодом стали інструментом реалізації зовнішньої політики і почали рекомендувати членів команди, депутатського корпусу".

На думку Дубінського, Андрій Богдан, формуючи команду, шукав якусь точку опори.

"Безумовно, краще поставити питання екс-главі офісу президента, але я вважаю, що він завів усіх цих людей, сам пішов, а вони залишилися, причому на дуже відповідальних позиціях, з яких їх тепер вкрай складно змістити. Андрію Єрмаку, як новому главі ОП, довелося мати справу з великою кількістю проблем, сформованих попередньою командою. І тому він тільки цього року, я думаю, до лютого-березня, зможе повністю переформатувати цю команду. А до цього він був один проти всіх, кого зібрав Богдан", - вважає нардеп.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН