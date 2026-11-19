У Німеччині наголосили, що діятимуть з позиції сили відносно Росії.

Наступна зустріч перемовин з Росією щодо мирного врегулювання має відбутися у чотирьохсторонньому форматі – за участі п’яти європейських країн. Як передаэ кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Були сьогодні американські партнери (спецпосланці США). Є рішення, що європейці будуть в форматах перемовин з росіянами. Це важливо. Саме Україна найбільше активно просувала цей підхід, що Європа має бути в усіх переговорах. Зараз це досягнуто. Європу будуть представляти п'ять країн, плюс Європейський Союз і НАТО", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, США розуміють, чому потрібна сильна і скоординована участь Європи в переговорах.

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"Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками наступну зустріч, і вже має бути чотиристороння зустріч - Україна, Європа, Америка і Росія. Ми дуже на це розраховуємо. Адженда на зустріч має бути спільно нами всіма пропрацьована і затверджена. І Україна, і Європа, і Америка - ми разом маємо робити відповідні кроки, щоб Росія, займалась важливою роботою, дуже предметною, а не розтратою часу. Це дуже для нас важливо, бо гинуть люди, наші українці", - заявив президент.

Крім того, він наголосив на важливості того, щоб Сполучені Штати Америки впливали на Росію. "Ми на це дуже розраховуємо", - додав він.

Позиція Німеччини

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що успішними можуть бути лише переговори з Україною і Європою разом.

"Лише в жовтні Москва втратила понад 50 000 чоловік, солдатів, військовослужбовців. Це масштаби, які американці втратили за весь час В'єтнамської війни. І стільки ж Росія втрачає за один місяць. Тому Росія повинна зрозуміти: настав час укласти мир. По-друге, в нас є чітка ідея миру. Сьогодні ми приготувались до можливих мирних переговорів. Ці переговори повинні охопити Україну, Росію, США і Європу. Якщо вони відбудуться, це відкриє дотепер найкращий шанс для миру", - вважає Мерц.

Крім того, він прокоментував зустріч лідерів Китаю, США та Росії у китайському Шеньчжені:

"Ця зустріч була передусім фотосесією, а ми сьогодні досягли в нашій справі трьох цілей, що робить наш меседж більш переконливим. Після цього Берлінського саміту ми можемо з упевненістю сказати: разом ми і в наступному році надаватимемо Україні сильну підтримку. Тому що тут ідеться про безпеку нас усіх. Отже, всі повинні робити внесок", - сказав німецький канцлер.

За його словами, європейський внесок необхідний для того, щоб Україна могла ефективно оборонятися так довго, як це буде потрібно.

"Ми надаємо цю підтримку для того, щоб уможливити мирні переговори і щоб проводити їх з позиції сили. Те, що Україна сильно пошкодила Керченський міст, - це чітке попередження і знак слабкості Росії", - каже підсумував Мерц.

Участь Європи у перемовинах – інші новини

Як повідомляв УНІАН, Росія заявляє, що Європа зможе долучитися до переговорів про завершення війни в Україні лише після того, як продемонструє, який "конструктивний і суттєвий внесок" може зробити в мирне врегулювання. Фактично Москва вимагає від європейських країн піти на поступки ще до того, як вони отримають можливість брати участь у переговорах.

Росія сподівалася, що США змусять Україну поступитися, але натомість сама сприяла посиленню ролі Європи, з якою тепер мусить рахуватися.

Москва виступає проти постачання європейської зброї Україні, фінансової допомоги, санкцій, а також планів відправити війська в Україну після припинення вогню. Для Росії конструктивний внесок Європи означає відмову від усього цього.

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