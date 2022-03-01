У тексті резолюції найбільш рішучим чином засуджується російська агресія проти України.

Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, результати голосування за відповідну резолюцію оголосила президент Європейського парламенту Роберта Метсола.

Зокрема, "за" проголосувало 637 депутатів ЄП, "проти" - 13 євродепутатів і "утрималось" - 26.

Тепер ця резолюція передається уповноваженим на ухвалення відповідних рішень інституціям Євросоюзу і усім країнам-членам спільноти.

У документі також засуджується російська агресія проти України.

Резолюція має рекомендаційний характер, тому сам факт підтримки Європарламентом питання про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС не свідчить про те, що це неодмінно відбудеться.

У документі євродепутати закликали до інституції ЄС працювати над питаннями стосовно надання Україні статусу країни-кандидата у відповідності до статті 49 Договору про ЄС і на основі виконання певних вимог. Т

Також сказано, що одночасно інституції ЄС повинні продовжувати працювати над питання інтеграції України у єдиний ринок ЄС на основі Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Президенти 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як пояснила керівник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, спочатку Україна отримає статус країни-кандидата у члени ЄС, а потім стане членом спільноти.

Процедура розгляду заявки України на членство в Європейському Союзі розпочалась.