Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуються за потреби з урахуванням обставин безпеки.

Євросоюз та його країни-члени координують свої дії з огляду на нинішні загрози для України.

Як повідомляє прес-служба Европейської Ради, дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують діяти на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуються за потреби з урахуванням обставин безпеки.

"Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжку ціну у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням.

11 лютого обізнане дипломатичне джерело повідомило УНІАН, що Європейський Союз не проводить евакуацію дипломатичних співробітників з Представництва ЄС у Києві.

Сьогодні, 12 лютого, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що продовжує працювати разом з основною командою у посольстві у Києві.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.