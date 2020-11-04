Юрченко - з депутата зняли електронний браслет/ фото УНІАН, Олександр Кузьмін
З підозрюваного в отриманні хабаря народного депутата Олександра Юрченка зняли електронний браслет.
Про це Юрченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Вчора суд виніс рішення про зняття з мене засобу контролю - браслету", - повідомив він та опублікував фото знятого браслета.
Як повідомило УНІАН джерело у Вищому антикорупційному суді, чинність визначених судом процесуальних обов’язків Юрченка продовжено по 3 січня 2021 року.
Корупційний скандал з Юрченком: що відомо
- 17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків.
- Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.
- Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис. доларів за внесення пропозицій до законопроекту щодо переробки твердих побутових відходів і в подальшому - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.
- Юрченка виключили із фракції "Слуга народу".
- 21 вересня Вищий антикорсуд обрав Юрченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн 1 тис. 656 грн.
- Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.
- 25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього одягнули електронний браслет.
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