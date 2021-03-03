Парламентар від імені депутатської групи «Партія «За майбутнє» закликав президента України та уряд здійснити кроки, якими можна запобігти борговому колапсу.

Чинні роздрібні ціни на газ для населення – штучні й можуть бути знижені більш ніж наполовину. Про це заявив із трибуни Верховної Ради народний депутат, співголова депутатської групи «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко.

Він зазначив, що сьогодні країна перебуває на межі боргового колапсу. На 1 січня 2021 року заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги склала 73 мільярди гривень. Зокрема, за природний газ – 31 млрд або майже 43%.Читайте такожУ Раді вимагають викликати Шмигаля "на килим" за катастрофу з боргами населення

«Громадяни України просто не здатні сплачувати такі надмірно завищені тарифи, які є сьогодні. Ми переконані, що проблема високої ціни на газ в Україні має штучний характер і є прямим продовженням недолугої політики уряду і НАК «Нафтогаз України». Ми хочемо нагадати: з усього обсягу блакитного палива, що споживає Україна, 70% – власного видобутку. Імпортна складова у загальному балансі природного газу складає 30%. Проте на обидва різновиди блакитного палива: власний та імпортний, однакова ціна. Це неправильно і категорично несправедливо», – зазначив Тарас Батенко.

Парламентар від імені депутатської групи «Партія «За майбутнє» закликав президента України та уряд здійснити кроки, якими можна запобігти борговому колапсу. Так, зокрема, президент має дати доручення уряду переглянути методику розрахунку оптової ціни природного газу в Україні. А уряд водночас – запровадити економічно обґрунтовані механізми вилучення до державного бюджету України частини надприбутків монополістів.

«На наше переконання, запровадження економічного обгрунтованої оптової ціни дозволить суттєво, до 60%, знизити роздрібну ціну на газ для населення України. Ми вимагаємо також від Прем'єр-міністра України запровадити економічно обґрунтовані механізми вилучення до державного бюджету України частини надприбутків, які є сьогодні в ТОВ «Оператор ГТС України» і НАК «Нафтогаз України». Це, за нашими підрахунками, не менше 20 мільярдів гривень, які можна скерувати місцевим громадам у вигляді субвенцій на погашення заборгованості підприємств ТЕК та ТЕЦ за спожитий природний газ», – сказав Тарас Батенко.

Раніше партія «За майбутнє» ініціювала введення мораторію на підвищення комунальних тарифів та запропонувала розширити програму субсидій. На переконання партії, це дозволить зменшити тарифний тиск на населення та попередити борговий колапс.

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Автор: УНІАН