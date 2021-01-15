У партії відреагували на повідомлення про те, що представники політсили підкуповують виборців у Броварах, де відбуваються повторні вибори мера і депутатів міської ради.

У політичній партії «За майбутнє» заявили, що проти них ведеться замовна інформаційна кампанія у Броварах. Про це йдеться у заяві Київського обласного осередку політсили.

Зокрема, у партії відреагували на повідомлення про те, що представники політсили підкуповують виборців у Броварах, де відбуваються повторні вибори мера і депутатів міської ради. У політсилі стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності і є частиною спланованої інформаційної кампанії проти них.

«У Броварах… ведеться цілеспрямована і агресивна інформаційна кампанія. Вона має на меті очорнити наших кандидатів і нашу політсилу та ввести виборців в оману. Для цього використовуються найбрудніші методи, коли відверта брехня подається без жодних доказів, а абсолютно усі «факти» неможливо перевірити. Причиною цієї кампанії є високий рейтинг нашої партії у місті та дуже висока ймовірність нашої перемоги. Очевидно, що замовниками та організаторами цієї кампанії є хтось із наших опонентів, чиї етичні норми дозволяють вдаватися до таких методів політичної боротьби», - заявили у партії.

У політсилі припускають, що кампанія проти них може бути пов'язана з провладними кандидатами у місті.

«Наголошуємо, що такі методи є незаконними і злочинними, однак чинна влада, як центральна, так і місцева, закриває на це очі. Припускаємо, що це не випадково і кампанія проти нас, як мінімум, вигідна провладним кандидатам і політичним силам, які звикли тримати Бровари під власним контролем. Ми уже звернулися до поліції із заявою про вчинення злочину під час передвиборчої кампанії і чекаємо на реакцію правоохоронців», - заявили у партії «За майбутнє».

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Автор: УНІАН