Дмитро Кулеба розповів про небажання Росії підтвердити дотримання режиму тиші на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Він обговорив з ним ситуацію на Донбасі, про що повідомив у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що розмова була змістовною та предметною і проходила на тлі загострення Росією безпекової ситуації на сході України і в Криму. Співрозмовники обговорили поглиблення взаємодії у сфері безпеки.

У прес-службі МЗС України повідомили, переговори пройшли з ініціативи української сторони. Дмитро Кулеба розповів про небажання Росії підтвердити дотримання режиму тиші на Донбасі і приділив увагу подіям 26 березня, коли в зоні ООС загинули четверо українських військових.

Ентоні Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

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Автор: Олег Давигора