Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Росію для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Диктатори казали, що знайшли партнерів, а також відзначили факт "непростого періоду".
Про це повідомила прес-служба білоруського узурпатора.
"Я сьогодні проаналізував доручення, які ми давали, у нас зривів практично немає. Нам передбачили крах, загибель і тд. Ми не раз говорили: життя різноманітне, ми потрібні комусь, нам хтось потрібен, і ми знайшли партнерів! І людям треба висловити подяку за розуміння. Непростий період! Люди розуміють.
Є якийсь вододіл і критерій, у нас у 20-му році, у вас зараз, який показує, хто є хто. Ми змінилися за ці три місяці значно. Побачили, що можемо жити нормально. Ніякого страху немає. Ну а Європа, якщо очманіла, нехай вони думають", - сказав Лукашенко.
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