У Нацагентстві зазначають, що найближчим часом нададуть пропозиції щодо усунення зауважень у цьому законі та в законі щодо окремого порядку складення протоколу про адмінправопорушення стосовно суддів.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що має три зауваження до ухвалених Верховною Радою законів № 4470 та № 4471, якими відновлюються повноваження НАЗК та встановлюється окремий порядок складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно суддів.

Як йдеться в заяві НАЗК, пропозиції щодо усунення зауважень Агентство внесе вже найближчим часом.

Читайте такожРада розглядає держбюджет-2021 (онлайн-трансляція)

Перше зауваження стосується того, що закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або Конституційний суд України про початок моніторингу способу життя будь-якого судді.

"Наслідки: заходи з моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує "легалізувати" статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації", - пояснюють у НАЗК.

Друге зауваження стосується того, що складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники.

"Наслідки: така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе", - наголошується в заяві.

ТУ НАЗК наголосили, що така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. "Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків", - зазначили в Нацагентстві.

У третьому зауваженні йдеться про те, що закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.

"Наслідки: програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні в реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації", - йдеться в заяві.

Водночас в Агентстві зауважили, що НАЗК розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямами, керуючись положеннями прийнятих змін до закону України "Про запобігання корупції".

Відновлення повноважень НАЗК

15 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції (№4470). За це рішення проголосували 300 народних депутатів.

Закон відновлює ті повноваження НАЗК, щодо яких Конституційний суд не навів правової позиції щодо їх неконституційності, а також встановлює особливості здійснення антикорупційних заходів щодо суддів.

Також Верховна Рада встановила окремий порядок складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді, судді Конституційного суду України.

За закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного суду України» (№4471) проголосував 321 народний депутат.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко