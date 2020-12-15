Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що має три зауваження до ухвалених Верховною Радою законів № 4470 та № 4471, якими відновлюються повноваження НАЗК та встановлюється окремий порядок складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно суддів.
Як йдеться в заяві НАЗК, пропозиції щодо усунення зауважень Агентство внесе вже найближчим часом.
Читайте такожРада розглядає держбюджет-2021 (онлайн-трансляція)
Перше зауваження стосується того, що закон зобов’язує НАЗК інформувати Вищу раду правосуддя або Конституційний суд України про початок моніторингу способу життя будь-якого судді.
"Наслідки: заходи з моніторингу способу життя суддів не будуть ефективними. Так, особа, щодо якої здійснюватиметься моніторинг, зможе спеціально не поширювати або видалити з відкритих джерел інформацію про коштовні речі (наприклад, автомобілі), які має в користуванні, або спробує "легалізувати" статки, повідомивши НАЗК про самостійно виявлені помилки в декларації", - пояснюють у НАЗК.
Друге зауваження стосується того, що складати протоколи щодо суддів мають право лише голова НАЗК та його заступники.
"Наслідки: така практика може створити небезпечний прецедент — виписування окремих процедур щодо деяких категорій правопорушників. Це може дати право іншим категоріям — депутатам, поліцейським — також претендувати на окремі процедури щодо себе", - наголошується в заяві.
ТУ НАЗК наголосили, що така процедура грубо суперечить чинній практиці складання протоколів іншими органами. "Загалом орієнтовно 60 інших органів складають на суддів адміністративні протоколи без будь-яких спеціальних процедур. Наприклад, міністр внутрішніх справ та голова податкової не складають щодо суддів протоколи за порушення правил дорожнього руху або несплату податків", - зазначили в Нацагентстві.
У третьому зауваженні йдеться про те, що закон зобов’язує НАЗК створити за допомогою програмних засобів "чергу" декларацій та інформувати декларанта про включення до цієї черги.
"Наслідки: програмні засоби в цьому випадку не зможуть зробити процес ефективнішим. Наприклад, сьогодні в реєстрі є понад 300 декларацій "президентів". Якщо формувати таку чергу електронними засобами, НАЗК повинне буде перевіряти ці несправжні декларації", - йдеться в заяві.
Водночас в Агентстві зауважили, що НАЗК розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямами, керуючись положеннями прийнятих змін до закону України "Про запобігання корупції".
Відновлення повноважень НАЗК
- 15 грудня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції (№4470). За це рішення проголосували 300 народних депутатів.
- Закон відновлює ті повноваження НАЗК, щодо яких Конституційний суд не навів правової позиції щодо їх неконституційності, а також встановлює особливості здійснення антикорупційних заходів щодо суддів.
- Також Верховна Рада встановила окремий порядок складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді, судді Конституційного суду України.
- За закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного суду України» (№4471) проголосував 321 народний депутат.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram