Олександр Ткаченко підняв проблему стандартів роботи медіа.

Існування телеканалів "112 Україна", NewsOne, Zik сильно зашкодило стандартам медіа в Україні.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу".

"По-перше, цитувати ці канали – це цитувати фейки. В цьому рішенні є державницька позиція. І вона була озвучена в указі президента через рішення РНБО. І стосується вона фактично машини не тільки пропаганди, а інформаційного, фактично, тероризму. І рішення правильне, справедливе, вчасне. В принципі, його давно було слід прийняти. Але, очевидно, з'явилися юридичні підстави, в тому числі фінансування опосередковане через державу-агресора", - зазначив Ткаченко.

Олександр Ткаченко підняв проблему стандартів роботи медіа.

"На жаль, сам факт існування цих телеканалів з їхньою машиною фейків і маніпуляцій - сильно зашкодив стандартам медіа в Україні. Держава має всі права захищати нашу свободу і незалежність. В тому числі, і свободу слова". - додав Ткаченко.

Читайте такожКравчук висловився про блокування каналів Медведчука

Блокування каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора