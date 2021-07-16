Монастирський став новим очільником МВС / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Верховна Рада України призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 347, зареєстрованих в сесійній залі.

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Проти не проголосував жоден депутат, утрималися - 44, не голосували - 32.

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Хто такий Денис Монастирський?

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 році, має вищу освіту, закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, навчався в Інституті держави та права НАН України. Кандидат юридичних наук.

Викладав у Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. У 2007 році був юристом у компанії "Hillmont Partners". У 2009 році працював у "Global Ties KC". У 2015-2017 рр. обіймав посаду юриста в компанії ТОВ "Лігал Консалтинг". Член Головної Ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Секретар Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань. Експерт Українського інституту майбутнього.

Був помічником народного депутата Антона Геращенка. На парламентських виборах 2019 року був №19 у списку партії "Слуга народу", обрався народним депутатом.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Член Національної ради з питань антикорупційної політики.

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Автор: Таня Поляковська