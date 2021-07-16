"За" призначення Монастирського очільником МВС проголосував 271 нардеп.

Верховна Рада України призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 347, зареєстрованих в сесійній залі.

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Проти не проголосував жоден депутат, утрималися - 44, не голосували - 32.

Відставка Авакова й кандидатура Монастирського на посаду очільника МВС: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

15 липня Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського анонсували на п’ятницю, 16 липня.

Хто такий Денис Монастирський?

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 році, має вищу освіту, закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, навчався в Інституті держави та права НАН України. Кандидат юридичних наук.

Викладав у Хмельницькому університеті управління та права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. У 2007 році був юристом у компанії "Hillmont Partners". У 2009 році працював у "Global Ties KC". У 2015-2017 рр. обіймав посаду юриста в компанії ТОВ "Лігал Консалтинг". Член Головної Ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Секретар Конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань. Експерт Українського інституту майбутнього.

Був помічником народного депутата Антона Геращенка. На парламентських виборах 2019 року був №19 у списку партії "Слуга народу", обрався народним депутатом.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Член Національної ради з питань антикорупційної політики.

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Автор: Таня Поляковська