Операція для затримання Медведчука в Україні тривала близько місяця, зазначив очільник СБУ.

Біглого нардепа і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука намагалася вивезти з України ФСБ РФ - спершу до Придністров’я, а потім - до Москви.

Співробітники Служби безпеки України затримали Медведчука по дорозі - на виїзді з Київщини, розповів очільник СБУ Іван Баканов під час національного телемарафону.

Чиновник зазначив, що операція для затримання нардепа тривала близько місяця.

"Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім - до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців" - сказав голова української спецслужби.