За даними співрозмовників журналістів, план засідання наразі ще формується.

Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони має відбутись завтра, 15 квітня.

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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників журналістів, план засідання наразі ще формується.

Водночас сьогодні на засіданні Кабміну затвердили та передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Попереднє засідання РНБО відбулось 2 квітня. Тоді було введено персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни.

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Автор: Дмитро Захаров