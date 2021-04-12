Спікер ВР отримав декілька звернень від депутатських фракцій та груп щодо позачергових засідань.

Завтра може відбутися два позачергових засідання парламенту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та парламентських комітетів повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що отримав декілька звернень від депутатських фракцій та груп щодо проведення позачергових засідань.

За словами Разумкова, навіть завтра "можливо відбудеться два позачергових засідання. Одне за ініціативою депутатської групи "За майбутнє", а ініціатором другого є фракція "Слуга народу".

Він додав, що засідання проводитимуться у звичному режимі, але будуть подовжені перерви для кварцування сесійної зали. Зокрема, перерва, яка завжди триває з 12:00 до 12:30, буде продовжена до 13:00, а якщо будуть позачергові засідання ВР, то тоді перерва після чергового засідання має тривати годину.

Разумков закликав лідерів фракцій нагадувати депутатам про необхідність дотримання маскового режиму. Він наголосив, що депутати ухвалюють закони про відповідальність за порушення протиепідемічних правил, а самі інколи "демонструють правовий нігілізм".

Засідання Ради

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Згідно з регламентом ВР, депутати не можуть починати розгляд нового законопроекту, доки не завершать розглядати попередній. У зв’язку з цим у парламенті ініціюють проведення позачергових засідань для розгляду невідкладних законопроектів.

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Автор: Надя Пришляк