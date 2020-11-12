Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету і територіальної цілісності з боку США.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляє, що наразі триває підготовка повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США, зокрема опрацьовується порядок денний.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Жовква сказав в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

Читайте такожЗеленського та Єрмака через коронавірус госпіталізували до "Феофанії"

«Економіка також має бути у пріоритеті поряд з політикою, поряд із безпековими питаннями. Тому такий візит, безумовно, готується», – сказав він.

За словами Жовкви, Україна розраховує на продовження підтримки суверенітету і територіальної цілісності з боку США.

«Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата у президенти Джозефа Байдена і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм: Сполучені Штати Америки готові й надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питанні завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема фінансової, на розбудову системи нашої національної безпеки», – сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу президента висловив переконання, що США та інші країни – члени НАТО розкриватимуть перед Україною механізм програми Партнерства з розширеними можливостями.

«А ми будемо виконувати своє домашнє завдання, виконувати критерії, необхідні для членства України в НАТО: реформувати нашу систему Збройних сил, національної безпеки. Впевнені, що підтримка Сполучених Штатів у цьому процесі нам, безумовно, буде надана», – наголосив він.

Крім того, сказав Жовква, важливою частиною двосторонніх відносин України та США є економічна складова. Відповідні кроки у цій сфері відбувалися попри виборчий процес у США. Так, нещодавно було підписано угоду з компанією Westinghouse щодо переходу ще одного реактора української АЕС – цього разу типу ВВЕР-440 – на американське ядерне паливо. Також минулого тижня відбулася зустріч у форматі відеозв’язку Зеленського з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом.

Вибори в США: що відомо

У США триває підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 279, а за деякими даними - 290.

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. 20 січня 2021 року очікується інавгурація нового президента.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров