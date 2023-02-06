27 лідерів ЄС зустрінуться в четвер у Брюсселі на саміті, на якому планується обговорити Україну.

У Євросоюзі планують, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті своїх лідерів у Брюсселі вже цього тижня.

Як пише видання Financial Times, за словами людей, поінформованих про плани, які підкреслили, що міркування безпеки можуть зірвати візит українського президента.

Зеленський повинен виступити на позачерговій сесії Європарламенту відповідно до запропонованого плану, який пов'язаний з міркуваннями безпеки.

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Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і главу Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись їду. Це правда", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю, відповідаючи на питання про можливий візит до Брюсселя.

Поїздка Зеленського стане другою за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. Він відвідав Вашингтон у грудні.

27 лідерів ЄС зустрінуться в четвер в Брюсселі на саміті, на якому планується обговорити Україну, міграцію і реакцію блоку на закон США про зниження інфляції.

Прес-секретар Зеленського відмовився від коментарів.

Можливий візит Зеленського в Брюссель

Президент Володимир Зеленський не виключав своєї поїздки до Брюсселя в лютому. Але тільки в разі, якщо буде згода надати Україні далекобійну зброю. І якщо дозволить ситуація з безпекою в державі. На спільній прес-конференції після саміту президент зазначив, що у нього в пріоритеті два моменти під час візитів за кордон: подяка і зброя. І невідкладною потребою назвав зброю дальнього ураження.

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