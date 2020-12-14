За словами прес-секретаря президента, вже готується новорічне відеозвернення Володимира Зеленського.

Найближчим часом президент Володимир Зеленський відкриє новорічну ялинку на вулиці Банковій під будівлею свого Офісу. Також ведеться підготовка його новорічного відеозвернення.

Про це розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель, пише "КП в Україні".

Новорічне звернення президента

Новорічне звернення президента, за словами його прес-секретаря, ще не записано. Зараз опрацьовується його сценарій, уточнила вона. Телеканали не зобов'язуватимуть транслювати звернення президента.

"У телеканалів немає зобов'язання показувати новорічне привітання президента, але зазвичай національні телеканали із задоволенням це роблять. Новорічне привітання глави держави стало доброю традицією для українців. Президент підбиває підсумки, окреслює ціннісні орієнтири, розповідає про плани на наступний рік", - розповіла Мендель.

Відкриття президентської ялинки на Банковій

Вона також анонсувала відкриття ялинки під Офісом президента найближчими днями. У заході візьмуть участь Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською.

"Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісною історією", - анонсувала прес-секретар, не уточнивши дату відкриття ялинки.

Плани Зеленського на Новий рік

У президента, за словами Мендель, буде короткий відпочинок, але під час нього він буде на зв'язку.

"І у президента, і у його Офісу будуть кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв'язку і за потреби буде працювати. Сьогодні завдяки розвитку технологій організовувати зв'язок, зібрати нараду і обговорити важливі події можна в дуже швидкому режимі. Президент завжди реагує на розвиток подій і швидко приймає рішення, вихідний не може бути причиною відсутності реакції президента, якщо відбувається щось важливе для країни", - зазначила вона.

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Автор: Юрій Годован