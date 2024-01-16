Президент України каже, що зменшення тиску на Росію додає роки до війни.

Президент Володимир Зеленський назвав лідера РФ Володимира Путіна хижаком, який не задовольняється замороженими продуктами.

Про це глава держави заявив під час виступу перед учасниками спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

"Цей рік має стати вирішальним. Чи може замороження війни в Україні стати її кінцем? Я не хочу задовольнятися істиною, що будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову. Нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу - тодішня канцлерка Німеччини, тодішні президенти Франції. Але Путін - хижак, який не задовольняється замороженими продуктами. І ми повинні захищати себе, своїх дітей, свої домівки, свої життя. Ми повинні це зробити", - акцентував Зеленський.

Він додав, що Україна здатна перемогти диктатора і на морі, і на небі, і на землі. Українська армія це давно довела, вважає президент. "Ми нарощуємо виробництво зброї. Ми досягли економічного зростання в Україні, наш ВВП зростає - попри війну більш ніж на 5% минулого року. Ми отримали рішення щодо переговорів про вступ до ЄС. І ми нормалізуємо ідею, що агресії можна перемогти - навіть путінські агресії, які тривають уже десять років і більше", - заявив глава держави.

Він також наголосив, що зменшення тиску на Росію додає роки до війни.

"Можемо сказати: не ескалуйте. Всім, хто сумнівається. Всім, хто хоче зменшити підтримку. І в цьому застереженні ми абсолютно матимемо рацію. Тому що кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни. Але кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну. Ми маємо зробити можливою відповідь на найбільш вагоме запитання: війна закінчиться справедливим і надійним миром", - сказав Зеленський.

Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі

Сьогодні Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен провели змістовну зустріч у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", - повідомив Зеленський.

Президент України подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу України.

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