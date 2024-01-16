Президент Володимир Зеленський назвав лідера РФ Володимира Путіна хижаком, який не задовольняється замороженими продуктами.
Про це глава держави заявив під час виступу перед учасниками спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
"Цей рік має стати вирішальним. Чи може замороження війни в Україні стати її кінцем? Я не хочу задовольнятися істиною, що будь-який заморожений конфлікт рано чи пізно розгориться знову. Нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу - тодішня канцлерка Німеччини, тодішні президенти Франції. Але Путін - хижак, який не задовольняється замороженими продуктами. І ми повинні захищати себе, своїх дітей, свої домівки, свої життя. Ми повинні це зробити", - акцентував Зеленський.
Він додав, що Україна здатна перемогти диктатора і на морі, і на небі, і на землі. Українська армія це давно довела, вважає президент. "Ми нарощуємо виробництво зброї. Ми досягли економічного зростання в Україні, наш ВВП зростає - попри війну більш ніж на 5% минулого року. Ми отримали рішення щодо переговорів про вступ до ЄС. І ми нормалізуємо ідею, що агресії можна перемогти - навіть путінські агресії, які тривають уже десять років і більше", - заявив глава держави.
Він також наголосив, що зменшення тиску на Росію додає роки до війни.
"Можемо сказати: не ескалуйте. Всім, хто сумнівається. Всім, хто хоче зменшити підтримку. І в цьому застереженні ми абсолютно матимемо рацію. Тому що кожне зменшення тиску на агресора додає роки до війни. Але кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну. Ми маємо зробити можливою відповідь на найбільш вагоме запитання: війна закінчиться справедливим і надійним миром", - сказав Зеленський.
Зеленський зустрівся з Блінкеном у Давосі
Сьогодні Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен провели змістовну зустріч у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.
"Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", - повідомив Зеленський.
Президент України подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу України.