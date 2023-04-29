За словами президента, він не може відпочити від війни. Та й стверджувати, що українці звикли до неї, теж не можна.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що вважає себе поганим батьком. Зараз його дітей виховує дружина - перша леді Олена Зеленська - та війна.

Про це президент заявив в інтерв'ю скандинавським журналістам, передає Yle. Зеленський зізнався, що війна значно впливає на його власний душевний стан, але він не може просто так відпочити.

"Я переживаю всі трагедії. Я не маю права говорити, що ми звикли до війни", - сказав він.

У Зеленського та його дружини Олени двоє дітей. Президент зізнався, що балансування управління країною, яка перебуває у стані війни, з батьківством є неможливим завданням.

"Люди кажуть, що я непоганий президент, але я точно не хороший батько на даний момент. Моїх дітей виховує моя дружина і війна", - сказав він.

Попри все український президент залишається оптимістичним. Він додав, що звільнення першого українського регіону стало для нього "смаком нового життя".

Зеленський про сім'ю

Під час повномасштабної війни президент Зеленський вкрай рідко згадує публічно про свою сім'ю, але кожен раз робить це дуже зворушливо. У річницю великої війни президент зізнався, що його власні дружина й діти вирішили залишитися в Україні під час війни. Для нього це важливо, як для президента.

"Я їх люблю. Безумовно. Свою дружину. Мої діти - головні люди для мене. Нечасто бачу. Батьки. Їх зовсім не бачу", - сказав він.

Він додав, що пишається своєю дружиною, яка робить все заради їхніх спільних дітей та держави. Також Зеленський жартівливо відзначив, що сподівається на те, що турбота Олени також стосується і його самого.

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