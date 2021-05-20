Після закінчення прес-конференції президента України Володимира Зеленського запитали, чи може він назвати президента РФ Володимира Путіна вбивцею.
«Так або ні?» - запитала Зеленського журналістка телеканалу «Прямий».
Президент не дав прямої відповіді:
«Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?... До побачення».
До цього під час прес-конференції, говорячи про Путіна, Зеленський заявив, що «дуже обережно ставиться до характеристик, які можуть призвести до загострення».
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