Володимир Зеленський / фото REUTERS

Після закінчення прес-конференції президента України Володимира Зеленського запитали, чи може він назвати президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

«Так або ні?» - запитала Зеленського журналістка телеканалу «Прямий».

Президент не дав прямої відповіді:

«Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?... До побачення».

До цього під час прес-конференції, говорячи про Путіна, Зеленський заявив, що «дуже обережно ставиться до характеристик, які можуть призвести до загострення».

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Автор: Катерина Шварц