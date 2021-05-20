Зеленський не назвав Путіна вбивцею: "100 людей можуть вбити" (відео)

За словами президента, він "дуже обережно ставиться до характеристик, які можуть призвести до загострення".

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