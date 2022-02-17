Телефонну розмову із Шарлем Мішелем Володимир Зеленський провів з Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"З Маріуполя провів розмову з Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської", - розповів президент.

Зеленський подякував Мішелю за ініціативу провести донорську конференції на підтримку України.

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії.

Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

У Кремлі традиційно переклали відповідальність за обстріли на Україну. Зокрема, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про "посилення провокаційних дій Києва біля лінії розмежування на Донбасі в останню добу".

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