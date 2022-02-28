На підписанні був присутній спікер ВР Руслан Стефачук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейський союз.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

"Українці давно довели, що всі ми – невіддільна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Вдячні партнерам за підтримку і швидкі рішення", - йдеться в повідомленні.

Пізніше прес-служба "Слуги народу" опублікувала фото підписання документа президентом Володимиром Зеленським. На підписанні були присутні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.