Президент також прокоментував розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих".

Щойно буде припинення вогню, буде і найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і переговорів у будь-якому форматі. Таку заяву президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережі Х.

Він повідомив, що розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася після саміту "Коаліції охочих" у Києві 10 травня, була "гарною, позитивною і конкретною".

"Наш спільний погляд: негайне, повне і безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалося з понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії. Ця пропозиція в силі ще від переговорів у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати", - нагадав Зеленський.

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Прямі переговори України та Росії: що повідомлялося

Нагадаємо, раніше в Axios із посиланням на джерела писали, що під час 15-хвилинної телефонної розмови з Трампом 10 травня Зеленський заявив, що Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Зазначалося, що під час бесіди союзники наголосили Трампу, що в разі відмови Путіна припинити вогонь, європейські країни введуть нові санкції проти Росії.

За словами одного з джерел, президент США був радий почути, що і Україна, і Європа підтримують його пропозицію про припинення вогню та переговори.

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