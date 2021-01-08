В Україну повернулися чотири українці Євген Морарь, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка - члени екіпажу судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав моряків, які повернулися з Лівії, - членів екіпажу танкера Captain Khayyam - й подякував турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в їх евакуації.

Читайте такожЕрдоган пообіцяв Зеленському особисто докладати зусиль для звільнення українців з полону РФПро це президент України написав у мікроблозі Twitter.

"Раді вітати наших моряків, членів екіпажу танкера Captain Khayyam, вдома після 5 років ув'язнення в Лівії! Україна ніколи не забуває і не залишає своїх людей у біді. Окреме спасибі Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в евакуації наших громадян. Україна цінує підтримку Туреччини", - написав він.

Що цьому передувало

В Україну повернулися чотири українці Євген Морарь, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка - члени екіпажу судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року.

У лютому 2016 року берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно Captain Khayyam під прапором Сьєрра-Леоне за підозрою в контрабанді нафтопродуктів, серед членів екіпажу якого були громадяни України, Туреччини та Азербайджану.

У грудні 2017 року Лівійський суд засудив членів екіпажу до 5 років ув'язнення.

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Автор: Світлана Закелова