Президент України Володимир Зеленський привітав моряків, які повернулися з Лівії, - членів екіпажу танкера Captain Khayyam - й подякував турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в їх евакуації.
Читайте такожЕрдоган пообіцяв Зеленському особисто докладати зусиль для звільнення українців з полону РФПро це президент України написав у мікроблозі Twitter.
"Раді вітати наших моряків, членів екіпажу танкера Captain Khayyam, вдома після 5 років ув'язнення в Лівії! Україна ніколи не забуває і не залишає своїх людей у біді. Окреме спасибі Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в евакуації наших громадян. Україна цінує підтримку Туреччини", - написав він.
Що цьому передувало
- В Україну повернулися чотири українці Євген Морарь, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка - члени екіпажу судна Captain Khayyam, яких утримували в Лівії з 2016 року.
- У лютому 2016 року берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно Captain Khayyam під прапором Сьєрра-Леоне за підозрою в контрабанді нафтопродуктів, серед членів екіпажу якого були громадяни України, Туреччини та Азербайджану.
- У грудні 2017 року Лівійський суд засудив членів екіпажу до 5 років ув'язнення.
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