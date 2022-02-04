Туреччина отримала позитивний відгук на запрошення Путіна.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це пише CNN Turk.

Раніше Ердоган запросив до Анкари Путіна та Зеленського для "обговорення та вирішення розбіжностей".

"На наше запрошення про те, щоб Путін після повернення з Китаю відвідав Туреччину, був отриманий позитивний відгук. Наразі ми встановлюємо дату. Потім ми хочемо на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським саме у цьому напрямі", - розповів він журналістам.

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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не відкидають можливість зустрічі президентів РФ та України.

"Але для того, щоб це відбувалося, необхідно щоб щось виконувалося з попередніх домовленостей", - цитує його слова РИА.

"Дуже важко говорити про якісь зустрічі на найвищому рівні. Тому що зустрічі на найвищому рівні все-таки мають бути підготовлені, вони не повинні бути спонтанні, вони не повинні бути безрезультативними та незмістовними. Поки що з підготовкою ми шкутильгаємо", - зазначив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

На ній говорили про стягування Росією військ до кордонів з Україною, про угоду щодо вільної торгівлі. Окрім цього Ердоган заявив про готовність прийняти саміт Зеленського та Путіна для припинення кризи між країнами.