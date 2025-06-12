Він зазначив, що душити Росію жорсткими санкціями потрібно вже зараз, щоб у неї не було шансу адаптуватися.

Атаки росіян на Україну з використанням до 500 безпілотників не є відповіддю на спецоперацію "Павутина", яку провела українська спецслужба. Справжня причина полягає зовсім у іншому.

Таку думку в інтерв'ю местью BILD висловив український президент Володимир Зеленський. Він назвав нісенітницею таке припущення і зазначив, що навіть напередодні РФ провела рекордну атаку. Зеленський пояснив, що кремлівський диктатор Володимир Путін "шукає причини для атаки на Україну і просто не хоче закінчувати війну".

Щодо переговорів про закінчення війни, Зеленський зазначив, що українська сторона не довіряє росіянам.

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"Їм важливо показати Трампу, що між Україною і Росією є дипломатичний міст, щоб проти Росії не було запроваджено санкції, поки ведуться переговори. Тому що Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо санкції будуть введені, переговорів більше не буде". Путін не хоче миру", - констатував Зеленський.

При цьому український президент зазначив, що Путін також переслідував і другу мету - він хотів "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів (України, ред.) - для Путіна це був би ідеальний варіант", - сказав український президент.

Попри те, що американський президент Дональд Трамп хвалить Путіна, Зеленський вважає, що той розкусив володаря Кремля. "Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна щодо війни. Росія просто бреше Трампу", - наголосив Зеленський.

Щодо невдоволення Трампа на свою адресу Зеленський зазначив, що сприйматиме все як норму, якщо це наблизить закінчення війни.

"Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого судити", - зазначив Зеленський.

Але український лідер залишився твердим у своїх переконаннях:

"Путін нічого не розуміє, крім сили. А в Америки є ця сила і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє".

Коментуючи ефективність антиросійських санкцій, Зеленський сказав, що головна помилка полягала в тому, що вони запроваджувалися занадто повільно. "Це дало Путіну шанс адаптуватися", - зазначив він.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він може протриматися ще якийсь час", - сказав Зеленський і закликав реалізувати жорсткі санкції проти РФ уже зараз.

Він зазначив, що це підтримає Україну і, як результат, менше українців має загинути. "Люди - це не дрова, які ми підкидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей так, як це роблять росіяни", - констатував Зеленський.

Переговори про закінчення війни

На початку червня Зеленський зазначав, що Україна запропонувала Росії припинення вогню до зустрічі двох лідерів.

А прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявляв, що найближчим часом не можлива зустріч російського диктатора Путіна, президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

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