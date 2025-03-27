У Херсоні через обстріли РФ пошкоджено енергопостачання, що є порушенням домовленостей, каже президент.

На сьогодні США вже мають підстави для застосування санкцій щодо РФ, адже вона не виконує домовленості, зокрема обстрілюючи енергетику в Херсоні. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у Парижі на пресконференції після зустрічі лідерів щодо підтримки України та безпеки в Європі.

На думку США, каже Зеленський, тиша в морі та в енергетиці працює. Проте, наголосив він, це не зовсім так.

"Два дні тому була ніч, коли ударів по енергетиці не було. Сьогодні була пошкоджена енергетика в місті Херсон руською артилерією. Ось так воно працює", - сказав Зеленський.

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За його словами, на російські удари по Херсону має бути реакція США. Однак, наголосив він, поки немає розуміння, хто моніторить ці порушення, тому Україна чітко фіксує, куди були постріли, що зруйновано і що втрачено.

"Повірте, за три роки війни ми чітко бачимо, чим вони стріляють", - сказав Зеленський і додав, що є докази, відео.

За його словами, Україна підготує дані і передасть їх США, після чого очікуватиме на реакцію, "оскільки вони говорили, що будуть на порушення реагувати", сказав президент.

Він нагадав, що саме про це були домовленості зі США, зокрема було дві зустрічі в Саудівській Аравії, де Штати запропонували безумовне припинення вогню:

"Для нас важливо було розблокувати допомогу, отримати розвіддані і продемонструвати, що Україна хоче закінчення війни шляхом дипломатії, щоб не втрачати людей. Я вважаю, що ми все це зробили. США розблокували, ми продемонстрували".

Однак росіяни не пішли на безумовне припинення вогню, підкреслив глава держави, продемонструвавши США своє небажання миру.

"Вважаю, що після цього повинні бути вже санкції. Добре. Зробимо паузу. Не будемо радити США. В них свої люди, є кому радити", - сказав президент.

Він додав, що РФ запропонувала США якийсь інший формат, про який можна тільки здогадуватися або аналізувати, і вже на другій зустрічі США запропонували часткове припинення вогню. При цьому, каже він, Україна пропонувала це ще півтора року тому. За його словами, зараз ідеться про тишу в небі, на морі і гуманітарний обмін.

Але, зазначив президент, США повідомили, що РФ сказала про готовність не стріляти по енергетиці і забезпечити тишу в морі. За його словами, тиша в Чорному морі вигідна Росії, бо в України "там працює давно коридор без росіян"

"Але рускі знову змінюють домовленості і говорять американцям про зняття санкцій", - констатував Зеленський.

Він каже, що на сьогодні є три різні документи: "те, що США запропонували Україні, і ми це підтримали, другий документ - те, що американці обговорили з росіянами, і третій документ РФ, який свідчить, що їм байдуже на те, про що з ними американці домовляються":

"Вважаю, що три документи це не зовсім нормальні домовленості".

Домовленості щодо припинення ударів по об’єктах енергетики

Як повідомляв УНІАН, 19 березня президент України Володимир Зеленський у розмові з американським лідером Дональдом Трампом погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах. Після того президент США Дональд Трамп повідомив про "дуже хорошу розмову" із Зеленським.

Перед цим під час переговорів із Трампом 18 березня Путін підтримав пропозицію президента США про взаємну відмову Росії та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. "Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Володимир Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і відразу дав російським військовим відповідну команду", - повідомляли у Кремлі.

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