Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив легендарного українського футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником.

Відповідний указ №589/2023 з'явився на сайті президента у вівторок, 26 вересня 2023 року.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)", – йдеться в документі.

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Андрій Шевченко: що потрібно знати

Андрій Шевченко – легендарний український футболіст. Він виступав за київське "Динамо", ставши одним з провідних бомбардирів України.

Також Шевченко грав за італійський "Мілан", де став лідером команди і одним з кращих форвардів світу. З "Міланом" він виграв численні трофеї, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА в 2003 році. Його кар'єра продовжилася в англійському "Челсі", проте через травми і складнощі з адаптацією його кар'єра там виявилася менш успішною.

На міжнародній арені Шевченко також грав за збірну України. Згодом він працював головним тренером національної команди.

Зазначимо, що Андрій Шевченко також став першим амбасадором глобального проекту United24 – фандрейзингової платформи та основного механізму для збору пожертв на підтримку України, ініційованого президентом Зеленським.

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