Володимир Зеленський наголосив, що Оксані Маркаровій необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра фінансів Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Глава держави підписав сьогодні відповідний указ № 75/2021, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Вітаючи Маркарову з призначенням, глава держави зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

«Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

Зеленський акцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

Окрему увагу президент приділив необхідності посилення санкцій Сполучених Штатів проти Росії, зокрема щодо проекту «Північний потік-2».

Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

Також, за словами глави держави, серед основних завдань нового посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян.

«Також я впевнений, що Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю», – сказав президент.

Маркарова очолювала Міністерство фінансів України з 8 червня 2018 року до 4 березня 2020.

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Автор: Вікторія Токарєва