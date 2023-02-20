Зокрема, очікується посилення українського війська і подальше звільнення українських територій з-під російської окупації.

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з президентом США Джо Байденом і сказав, що результат цього візиту американського лідера до Києва стане відчутним на полі бою у боротьбі з російським агресором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільному брифінгу з Байденом у Києві.

"На цьому тижні - вже рік нашої незламності, нашої боротьби проти російської агресії. І дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом: моїм і нашої команди візитом у Вашингтон у грудні, та візитом президента і його команди у Київ сьогодні, зараз. Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій", - наголосив Зеленський.

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За його словами, рішення США надати Україні танки M1 Abrams вже заклало основу для "танкової коаліції".

"Історично важливим є наш прогрес у питанні щодо протиповітряної оборони і це "Петріоти" для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення", - наголосив Зеленський.

Візит Байдена в Київ

20 лютого президент США Джо Байден прибув в Україну. Вже відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Байден відвідує українську столицю вже всьоме.

Це перший за останні 15 років візит президента США в Україну.

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